Eine Feldstudie der Universität Hohenheim zeigt, dass sich mehrere verbreitete Ackerpflanzen physiologisch an die Teilbeschattung in Agri-PV- und Agroforstsystemen anpassen. Die Ergebnisse könnten bei der Auswahl geeigneter Kulturen und Sorten sowie bei der Planung solcher Systeme helfen. Gerste, Ackerbohnen, Kartoffeln, Kohl und Mais benötigen unter Teilbeschattung weniger Licht, um Kohlenstoff für Wachstum und Fruchtbildung zu fixieren. Das ergaben Untersuchungen der Universität Hohenheim und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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