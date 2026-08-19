Der deutsche Mittelstand verzeichnet laut dem Datev-Mittelstandsindex im Juli einen Umsatzrückgang von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr - einzige Ausnahme ist das Gastgewerbe, das mit einem Plus von 5,9 Prozent erneut zulegt.
Der Datev-Mittelstandsindex zeichnet ein deutliches Bild der konjunkturellen Lage: Nach einer positiven Entwicklung bis März ist der Umsatz seither ins Negative gedreht. Besonders stark trifft es das Baugewerbe mit minus 9,9 Prozent, den Handel mit minus 6,6 Prozent und das verarbeitende Gewerbe mit minus fünf Prozent. Datev-Chef Robert Mayr konstatiert, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Der Datev-Mittelstandsindex zeichnet ein deutliches Bild der konjunkturellen Lage: Nach einer positiven Entwicklung bis März ist der Umsatz seither ins Negative gedreht. Besonders stark trifft es das Baugewerbe mit minus 9,9 Prozent, den Handel mit minus 6,6 Prozent und das verarbeitende Gewerbe mit minus fünf Prozent. Datev-Chef Robert Mayr konstatiert, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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