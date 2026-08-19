Seit dem Rekordhoch im Juni hat die Infineon-Aktie in einem übergeordneten Abwärtstrend. Auch am Mittwoch geht es für die Papiere des deutschen Chipherstellers abwärts. Doch was das Minus von etwas mehr als einem Prozent nicht verrät: Bei Infineon ziehen am Horizont bereits dunkle Wolken auf. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf das Chartbild und verrät, welche Kursmarke jetzt entscheidend ist. Die Infineon-Aktie verliert am Mittwochmittag 1,2 Prozent auf 56,51 Euro. Aus charttechnischer Sicht nimmt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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