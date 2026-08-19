Die Preissicherheit herkömmlicher statischer Stromtarife genießen und trotzdem von Phasen niedriger Börsenpreise profitieren: Das versprechen neuartige Stromtarife für Haushalte mit E-Auto, die Versorger wie Eon, Tibber und jetzt auch Octopus Energy jetzt anbieten. Dabei gewähren die Anbieter ihren Kunden ein Bonus dafür, dass sie innerhalb eines definierten Zeitraumes selbst entscheiden können, wann sie die Batterie laden. Sie geben damit die Ersparnisse bei der Beschaffung zumindest zum Teil an die Kunden weiter. Octopus Energy gewährt den Kunden seines neuen Angebots ein Freikontingent von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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