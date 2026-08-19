Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Vize-Chefin des Präsidialamtes, Iryna Mudra, entlassen. Das geht aus einem Präsidialdekret vom Mittwoch hervor. Ein offizieller Grund für die Entlassung wurde nicht genannt, jedoch meldeten Medien, dass es einen Zusammenhang mit einer groß angelegten Korruptionsermittlung geben soll.



Am Morgen hatte die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU bekannt gegeben, dass sie eine umfassende Untersuchung eingeleitet hat. In einer kurzen Erklärung hieß es, dass eine "kriminelle Organisation" untersucht werde, zu der sowohl aktuelle als auch ehemalige Politiker sowie hochrangige Beamte aus Selenskyjs Büro gehören sollen. Später bestätigte NABU, dass ein stellvertretender Leiter von Selenskyjs Büro im Fokus der Ermittlungen stehe, ohne jedoch Namen zu nennen.



Diese politischen Turbulenzen kommen zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Selenskyj, der unter zunehmendem Druck steht, nachdem der zuletzt entlassene Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow trotz des Kriegszustands die Durchführung von Wahlen gefordert hatte. Im vergangenen Jahr war Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak zurückgetreten und später als Verdächtiger in einer Korruptionsermittlung benannt worden.





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