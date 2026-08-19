Digitale Vermögenswerte umfassen als Anlageklasse eine Reihe von renditegenerierenden Strategien, die für bestimmte professionelle Anleger relevant sein können. von Simon Schneider, CEO Sygnum Europe Diese Strategien können komplex sein, doch viele beruhen auf ökonomischen Prinzipien, die sich auch in traditionellen Fixed-Income- und Arbitragemärkten finden, angewendet auf eine neuere, stärker dezentralisierte und sich rasch entwickelnde Anlageklasse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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