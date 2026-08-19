Neuenburg - Die Neuenburger Kantonalbank (BCN) hat im ersten Halbjahr 2026 das operative Ergebnis gesteigert und den Gewinn gut gehalten. Eine Stütze war das Zinsgeschäft. Der operative Gewinn lag mit 41,4 Millionen Franken um 6,3 Prozent über dem Vorjahr, wie die Kantonalbank am Mittwoch mitteilte. Nach einer Zuweisung von 17,5 Millionen an die Reserven für allgemeine Bankrisiken resultierte ein Halbjahresgewinn auf Vorjahresniveau von 24,1 Millionen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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