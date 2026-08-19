Glattbrugg - Sunrise hat im zweiten Quartal 2026 weniger Umsatz und operativen Gewinn erzielt. Preiserhöhungen aus dem letzten Jahr fielen weg, während schwächere Kundenzahlen aus der Umstellung von UPC- auf Sunrise-Abos für eine Flaute sorgten. Dennoch hält das Management an seinen Finanzzielen für das Gesamtjahr fest. Der Umsatz sank in den Monaten April bis Ende Juni um 2,6 Prozent auf 712,9 Millionen Franken, wie der zweitgrösste Telekomkonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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