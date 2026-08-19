Paris/London - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch kaum verändert tendiert. Der Iran-Krieg und zuletzt stark gestiegene Renditen an den Anleihemärkten lasten auf der Stimmung. Anleger warten zudem auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Abend. «Die Anleger werden genau hinschauen, wie die US-Notenbank die weitere Entwicklung von Inflation und Zinsen einschätzt», so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Gerade vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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