ABO Energy hat seinen seit 2025 betriebenen Wasserstoffstandort im hessischen Hünfeld-Michelsrombach an die Tyczka Hydrogen GmbH veräußert. Der H2-Hub Hünfeld umfasst einen 5-MW-Elektrolyseur sowie eine Wasserstoff-Tankstelle und eine Trailer-Abfüllstation. Der H2-Hub Hünfeld produziert seit August 2025 grünen Wasserstoff für Brennstoffzellenbusse und -Lkw. Nach Angaben von ABO Energy kann der Elektrolyseur jährlich bis zu 450 Tonnen Wasserstoff erzeugen. Den dafür benötigten Strom bezieht die Anlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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