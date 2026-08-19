KI-Giganten im Check: Das richtige Setup für die Nvidia-Earnings
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|190,00
|190,06
|14:21
|190,00
|190,06
|14:21
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:17
|50 Prozent Discount: US-Grossbank sieht Nvidia-Aktie massiv unterbewertet
|13:54
|KI-Giganten im Check: Das richtige Setup für die Nvidia-Earnings
|KI-Giganten im Check: Das richtige Setup für die Nvidia-Earning
► Artikel lesen
|12:30
|NVIDIA Supplier SK Hynix Rolls Out $29 Billion Buyback After AI Spending Fears Hammer Stock
|12:30
|AM Markets Need to Know: Iran escalation risk, Nvidia H200 shipments to China, and more
|12:27
|Micron Is Trading at About 7 Times Next Year's Earnings Estimate Even After Crossing $1 Trillion in Market Cap. Here's Why That Multiple Looks Nothing Like Nvidia's.
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NVIDIA CORPORATION
|190,00
|+0,09 %