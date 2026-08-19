Vattenfall und Terralyr haben den nach eigenen Angaben branchenweit ersten Multi-Asset-Capacity-Toll für Batteriespeicher vollständig in Betrieb genommen. Nach dem gestaffelten Hochlauf stehen Vattenfall jetzt insgesamt 55 Megawatt Speicherleistung zur Verfügung. Dafür bündelt Terralyr über die Flexibilitäts-Plattform LAYR acht dezentrale Großspeicher in Deutschland zu einer steuerbaren, aggregierten virtuellen Batterie. Anders als beim physischen Batterie-Tolling bezieht sich die Nutzung nicht auf eine einzelne physisch identifizierbare Batterie, die direkt vom Toller angeschlossen und gesteuert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland