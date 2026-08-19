Die SAP-Aktie setzt ihr eindrucksvolles Comeback fort und hat ausgehend vom Julitief bei 125,22 € inzwischen rund +46% gewonnen. In meiner vorherigen Analyse stand zunächst der Kreuzwiderstand bei 174,70 € mitsamt der primären Abwärtstrendlinie im Fokus. Dieser Befreiungsschlag ist inzwischen ebenso gelungen wie die Überwindung von 179,36 €. Mit aktuell 182,24 € rückt damit die noch offene Kurslücke um 195 € immer näher. Der nächste Teil des Fahrplans ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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