Goslar/Seesen (ots) -Am Rande einer Veranstaltung der CDU in Goslar hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer im Gespräch mit Asklepios den Einsatz aller Beschäftigten, insbesondere der Pflegekräfte im Gesundheitswesen gewürdigt. Besonders lobte er dabei die Arbeit von Asklepios im Harz. Asklepios ist mit seinen Kliniken und Einrichtungen der größte Arbeitgeber im Landkreis Goslar und dort auch Gesundheitsversorger Nr.1 im Harz. Kretschmer betonte in einer exklusiven Video-Grußbotschaft für Asklepios, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheits- und Alterseinrichtungen leisteten täglich einen unverzichtbaren Beitrag für die medizinische und pflegerische Versorgung der Menschen in der Region. "Ich weiß, welche wichtige Arbeit Sie leisten, und ich weiß das auch sehr zu schätzen.", sagt er in dem Beitrag. Kretschmer sprach sich auch dafür aus, die Rahmenbedingungen für die Patientenversorgung zu verbessern, "wir brauchen dort weniger Bürokratie", sagt er. Sachsens Ministerpräsident würdigte insbesondere den engagierten Einsatz der Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Gerade angesichts der wachsenden Herausforderungen und Gesundheitswesen verdiene diese Arbeit höchste Anerkennung und Wertschätzung. "In allen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wird eine hervorragende Arbeit geleistet, ein Dank an alle Beschäftigen, und hier in der Region vor allem an die von Asklepios im Harz."Hier geht's zur Videobotschaft:https://youtube.com/shorts/O80_1b6lmfs (https://www.youtube.com/shorts/O80_1b6lmfs)Asklepios ist mit seinen Harzkliniken (Standorte: Goslar und Bad Harzburg) sowie der Schwesterklinik Schildautal in Seesen und seinen Medizinischen Versorgungszentren im Landkreis Goslar, in der Region, der Gesundheitsanbieter Nr.1 und zugleich auch dort größer Arbeitgeber. Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Aktuell verfügt die Asklepios Gruppe bundesweit über rund 160 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2024 wurden über 3,6 Mio. Patient:innen in den Gesundheitseinrichtungen von Asklepios behandelt. Die Gruppe beschäftigt mehr als 70.000 Mitarbeiter:innen.-----------Kontakt für Rückfragen:Ralf Nehmzow,Pressesprecher der Asklepios Harzkliniken und der Asklepios Klinik Schildautal Seesen sowie der Asklepios MVZ Niedersachsen GmbH, Leiter Kommunikation & Marketing, Asklepios Harzkliniken GmbH,Kösliner Str. 12 - D - 38642 GoslarTel.: +49 (0) 5321 44-1668 - Fax: +49 (0) 5321 44-1699Mobil: +49 (176) 57961784,e-Mail: r.nehmzow@asklepios.comInstagram: https://www.instagram.com/explore/locations/68583276/asklepios-kliniken-schildautal/Playlist Asklepios Kliniken Region Harz: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhKoyZAFkGBtpgqvQXWO76FpkDovxAYwRKontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/gesundheitsmagazinwww.youtube.com/asklepiosklinikende.linkedin.com/company/asklepioswww.instagram.com/asklepioskliniken/www.facebook.com/asklepiosklinikenwww.tiktok.com/@asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/6336375