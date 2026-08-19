Wie kommen Ackerpflanzen wie Gerste, Bohnen, Kartoffeln, Kohl und Mais damit zurecht, wenn Photovoltaik-Module ihnen Sonnenlicht nehmen? Besser als bislang gedacht, wie eine Studie der Universität Hohenheim in Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich zeigt: Sie können ihre Photosynthese gut an die veränderten Bedingungen anpassen. Gleiches gilt für Agroforst-Systeme, bei denen Bäume oder Sträucher zusammen mit Ackerpflanzen auf einer Fläche wachsen. Die Studie zeigt, dass der Lichtbedarf der Pflanzen unter der Teilbeschattung deutlich sinkt. Damit können die Pflanzen bei geringerem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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