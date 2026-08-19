WASHINGTON (dpa-AFX) - Insurer Progressive Corp. (PGR) reported Wednesday that July 2026 net income was $961 million or $1.65 per share, down from $1.09 billion or $1.85 per share in July 2025.
Net premiums written for the month improved 5 percent to $7.44 billion and net premiums earned also grew 5 percent to $7.36 billion from last July.
Companywide total policies in force as of July 31, 2026 grew 7 percent to 40.30 million from 37.63 million in July 31, 2025.
In Wednesday's pre-market trading, PGR is trading on the NYSE at $209.80, up $2.64 or 1.27 percent.
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