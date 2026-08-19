Mönchengladbach (ots) -- 250 Euro Welcome BonusDas Santander BestGiro erreicht im aktuellen Girokonto-Vergleich 08/2026 von Finanzfluss den 1. Platz und wird mit 5,0 von 5,0 Sternen als bestes Girokonto ausgezeichnet. Damit setzt sich Openbank Deutschland in einem Vergleich überregionaler Girokonto-Anbieter an die Spitze.Finanzfluss zählt zu den bekanntesten deutschen Online-Plattformen für Finanzbildung und Vermögensaufbau. Für seinen Girokonto-Vergleich stellt das Portal Angebote überregionaler Banken anhand verschiedener Kriterien rund um Kosten, Karten und Leistungen gegenüber.Die Spitzenplatzierung ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung des BestGiro in den vergangenen Monaten. Ziel war es, das Konto noch stärker an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden im täglichen Banking auszurichten - einfach, fair und attraktiv.Christopher Oster, Leiter Digital Growth & Customer Interactions:"Unser Ziel ist einfach: Everyday Banking, das Spaß macht - mit Leistungen, die für unsere Kundinnen und Kunden im Alltag einen echten Unterschied machen. Dass wir damit nun in mehreren unabhängigen Vergleichen ganz vorne stehen, ist eine tolle Bestätigung und vor allem eine starke Teamleistung."Zu den aktuellen Leistungen des BestGiro gehören:- 0 Euro Kontoführungsgebühr - dauerhaft und ohne Mindestgeldeingang- Weltweit sechsmal pro Monat kostenlos Bargeld abheben mit der Visa Debitkarte- Keine Fremdwährungsgebühr beim Bezahlen mit der Visa Debitkarte- Kostenlose Girocard- Kostenlose Visa Debitkarte- Kostenlose EchtzeitüberweisungenZusätzliche Attraktivität schafft im August eine Neukundenaktion: Kundinnen und Kunden können sich bei Erfüllung der Aktionsbedingungen einen Welcome Bonus von 250 Euro sichern.Auch in weiteren Vergleichen ganz vorneDass die Weiterentwicklung des BestGiro Wirkung zeigt, spiegelt sich auch in weiteren aktuellen Girokonto-Vergleichen wider: Sowohl im Vergleich der Süddeutschen Zeitung als auch bei Kontofinder.de erreicht Santander ebenfalls den 1. Platz.Die mehrfachen Spitzenplatzierungen unterstreichen den Anspruch unserer Bank, ein wettbewerbsfähiges Girokonto mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten und das Produkt konsequent entlang der Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunden weiterzuentwickeln.Weitere Informationen:Den aktuellen Girokonto-Vergleich von Finanzfluss gibt es unter:https://www.finanzfluss.de/vergleich/girokonto/Weitere Informationen zum Santander BestGiro und zur aktuellen Neukundenaktion unter:https://www.santander.de/Pressekontakt:Weitere Informationen unter www.santander.de/ueber-uns/presse/Santander Pressestellepresse@santander.deSantander-Platz 141061 MönchengladbachOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63354/6336452