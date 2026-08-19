Jeff Bezos hat es bereits 2013 angekündigt. Zwölf Jahre und unzählige Testabstürze, überarbeitete Designs und regulatorische Verzögerungen später macht Amazon Ernst: Prime Air soll bis Ende 2026 auf nahezu 500 US-Städte ausgeweitet werden - Pakete in 30 Minuten, per Drohne, bis vor die Haustür. Das ist keine Randnotiz. Das Netz versechsfacht sich auf einen Schlag.Der strategische Durchbruch des Vorhabens liegt nicht in der Drohne selbst, sondern in dem, was sie für Amazons Kundenbindung bedeutet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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