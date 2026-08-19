Die Infineon-Aktie kommt auch am 19. August 2026 nicht zur Ruhe und verliert erneut deutlich an Wert. Nach dem kräftigen Rückgang vom Vortag fällt der DAX-Titel zeitweise bis auf 56,40 Euro. Damit wächst der Abstand zum 52-Wochen-Hoch weiter, obwohl Infineon zuletzt operative Stärke gezeigt hatte.Infineon fällt erneut deutlich Die Infineon-Aktie setzte ihre Abwärtsbewegung am Mittwoch fort. An der Börse Stuttgart fiel der Kurs zeitweise auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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