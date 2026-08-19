Pfäffikon SZ - Das kommende Forum für Innovation widmet sich dem Thema «Wie KMU und Hochschulen gemeinsam Innovation realisieren». Damit knüpft das Forum thematisch an die letztjährige Ausgabe an. Diese zeigte klar, dass ein grosses Interesse an einer engeren Zusammenarbeit zwischen KMU und Hochschulen besteht. Viele kleine und mittlere Unternehmen im Kanton Schwyz stehen vor der Frage, wie sie Innovation gezielt fördern und dabei externe Expertise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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