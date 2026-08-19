Feusisberg - Das Dividat Neuro Gym kommt im Seniorenheim Hope Village in Oregon zum Einsatz. Das Fitnessgerät kombiniert Training mit Diagnostik und unterstützt die Bewohnerinnen und Bewohner dabei, ein gesünderes, aktiveres und erfüllteres Leben zu führen. Das Hope Village, ein Seniorenheim aus Canby im US-Bundesstaat Oregon, hat sich das Dividat Neuro Gym angeschafft. Wie das Medtech-Unternehmen Dividat aus Feusisberg in einer Mitteilung berichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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