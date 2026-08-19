Berlin - Wer heute seine Ersparnisse auf einem Tagesgeldkonto parkt und denkt, sein Vermögen sei in Sicherheit, irrt sich. Still und leise. Genau das ist das Tückische an der Inflation: Sie arbeitet unsichtbar, aber unerbittlich. Das RüVER Institut für finanzielle Bildung, Anwendung und Verantwortung befasst sich seit über 30 Jahren mit genau dieser Frage, nämlich wie Vermögen unter realen wirtschaftlichen Bedingungen wirklich erhalten und entwickelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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