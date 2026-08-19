Warum Nvidia weiterhin das Herzstück der KI ist
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|Nvidia bleibt der Schlüssel zur KI - auch für China
|Chinesische KI-Konzerne benötigen dringend Nachschub im Wettlauf mit den USA. Peking weicht deshalb die Beschränkungen für die Einfuhren von Nvidias H200-Chips auf. Die ersten Lieferungen fallen überschaubar...
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