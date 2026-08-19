Bern - Die BKW hat in der ersten Jahreshälfte unter den geringen Niederschlägen sowie Marktverwerfungen in Folge des Iran-Krieges gelitten. Für das Gesamtjahr senkt der Berner Stromkonzern daher seine Ziele. Die Gesamtleistung sank von Januar bis Juni um 3,1 Prozent auf 2,18 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das Energiegeschäft steuerte dazu knapp 951 Millionen bei, 4,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Belastet wurde das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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