Die Aktie des Halbleiter-Konzerns Marvell Technology gehört zur Wochenmitte mit einem Plus von rund zehn Prozent zu den Outperformern im marktbreiten S&P 500. Beflügelt wird der Titel durch einen erweiterten Chip-Deal mit der Alphabet-Tochter Google, die Aktienoptionen erhalten hat. Die Marvell-Aktie notiert gut zehn Prozent über dem Niveau.Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC wurde der Deal mit Google bereits am 29. Juli geschlossen. Dieser zielt auf eine kommerzielle Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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