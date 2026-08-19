Der unaufhaltsame Siegeszug der Künstlichen Intelligenz löst weltweit eine beispiellose Transformation aus, die weit über die digitale Welt hinausreicht und die physischen Rohstoffmärkte fundamental erschüttert. Um den gigantischen Rechenbedarf moderner KI-Modelle zu decken, investieren Tech-Giganten wie Microsoft, Google und Meta derzeit hunderte Milliarden Dollar in den rasanten Ausbau globaler Rechenzentren. Diese sogenannten Hyperscaler errichten in Rekordzeit riesige Serverfarmen, deren Betrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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