Chinesische KI-Konzerne benötigen dringend Nachschub im Wettlauf mit den USA. Peking weicht deshalb die Beschränkungen für die Einfuhren von Nvidias H200-Chips auf. Die ersten Lieferungen fallen überschaubar aus, könnten für Nvidia strategisch aber weit mehr bedeuten als nur zusätzlichen Umsatz.Bereits Ende vergangenen Jahres zeichnete sich die Öffnung ab. Washington hatte den H200-Export grundsätzlich freigegeben (DER AKTIONÄR berichtete), doch ausgerechnet Peking erwies sich anschließend als Bremser. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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