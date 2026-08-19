Der niederländische Betreiber eines europaweiten Netzwerks von Schnellladestationen für Elektroautos profitierte zuletzt von einer Kurszielanhebung durch ABN AMRO auf 60 €, nachdem die Halbjahreskonferenz ein wieder beschleunigtes Expansionstempo signalisiert hatte. Die Fundamentaldaten stützen den Optimismus: Der Ladeumsatz stieg im ersten Halbjahr um 40 % auf 75,1 Mio. €, das operative EBITDA um 109 % auf 37,4 Mio. €. Das Unternehmens-EBITDA sprang von 1,4 auf 13,7 Mio. €, während der Nettoverlust um 29 % auf 13,0 Mio. € sank. Fastned eröffnete 28 neue Stationen und hält am Ziel von 70 bis 100 Neueröffnungen 2026 fest. Zudem hob der Konzern die Prognose für die operative EBITDA-Marge von 35 bis 40 % auf rund 45 % an.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 34.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Herbst-Gewitter?
Versicherer mit solidem Fundament
SCHOTT PHARMA: Operative Wende eingeleitet?
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