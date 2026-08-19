Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst, dass die Schweiz an der anstehenden UN-Klimakonferenz in Antalya mit einer breit abgestützten Delegation aus Staat, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Jugend und Wirtschaft vertreten sein wird. Dabei wird die Vertretung der Schweizer KMU vom sgv wahrgenommen. Die UN-Klimakonferenz COP31 findet vom 9. bis 20. November 2026 in Antalya in der Türkei statt. Sie soll die internationale Klimapolitik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab