Der nächste Volltreffer: Während die Moderna-Aktie nach dem sensationellen Erfolg des personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffs heute zeitweise um mehr als 100% nach oben schießt und sharedeals.de-Follower insgesamt auf bis zu +400% Rendite blicken, hat der No Brainer Club die nächste naheliegende Profiteur-Aktie blitzschnell identifiziert - und schon wieder Gewinne realisiert. Noch bevor sich der Markt vollständig auf die zweite Reihe der mRNA-Profiteure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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