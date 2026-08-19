Bei Bayer bleibt eine der wichtigsten juristischen Baustellen des Konzerns vorerst offen. Die für heute geplante gerichtliche Anhörung zum 7,25 Milliarden US-Dollar schweren Roundup-Vergleich fand nicht statt. Der Termin war bereits zuvor auf den 14. September verschoben worden, wie Bayer auf seiner Website zur Roundup-Litigation bestätigt. Damit verzögert sich erneut eine Entscheidung, die für den Konzern und seine Aktionäre von erheblicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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