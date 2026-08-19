Vonovia gerät wegen Mieterhöhungen in Berlin, politischer Enteignungsdebatten und der schwachen Aktienkursentwicklung zunehmend unter Druck. Gleichzeitig fordert Vorstandschef Luca Mucic einen grundlegenden Umbau der Mietregulierung mit mehr Schutz für Bedürftige und einer stärkeren Liberalisierung großer Teile des Wohnungsmarkts. Trotz steigender Mieten, höherer Wohnungsnachfrage und solider Geschäftszahlen bleibt die Vonovia-Aktie wegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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