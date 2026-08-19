TAVULLIA, Italien, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12B SPORTS, Hauptsponsor des Pertamina Enduro VR46 Racing Teams, hat den Hollywood-Schauspieler Sung Kang nach Tavullia eingeladen, die Bergstadt in Italien, in der das Team gegründet wurde und wo seine Kultur bis heute lebendig ist. Als Gast beider Marken erhielt Sung Kang einen persönlichen Einblick in die Welt, die den Charakter der MotoGP prägt.

Sein Besuch begann mit einer Fahrt durch die Hügel oberhalb von Tavullia, vorbei an dem berühmten 46-km/h-Schild der Stadt, bevor Sung Kang das VR46-Hauptquartier erreichte. Er ging durch die Werkstatt, traf die Ingenieure und Techniker, die die Ducati-Maschinen des Teams vorbereiten, und aß gemeinsam mit den Fahrern Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli in der Bar Pizzeria da Rossi zu Mittag. Was er dort erlebte, war weniger ein globaler Rennsportbetrieb als vielmehr eine Familie, alle Hand in Hand arbeiteten.

"In Tavullia hat dieses Team seine Anfänge, und indem wir unsere Türen öffnen, können wir am besten zeigen, wofür das VR46 Racing Team steht", sagte Alessio Salucci, Teamdirektor des Pertamina Enduro VR46 Racing Teams. "Mit 12B SPORTS möchten wir Fans auf der ganzen Welt die Menschen näherbringen, die hinter den Ergebnissen stehen."

"Leidenschaft hat die Kraft, völlig Fremden das Gefühl zu geben, sich schon seit Ewigkeiten zu kennen", sagte Rory Anderson, Sprecher von 12B SPORTS. "Das ist der Geist, den wir mit dem Pertamina Enduro VR46 Racing Team teilen, und der Grund, warum wir diese Geschichte den Fans nähergebracht haben."

Die MotoGP lebt nicht nur vom Wettbewerb, sondern auch von ihrer Gemeinschaft. Von einer kleinen italienischen Stadt bis zur Startaufstellung der MotoGP-Weltmeisterschaft 2026 - 12B SPORTS und das VR46 Racing Team bringen den Fans weiterhin die Menschen, Orte und Traditionen näher, die hinter diesem Sport stehen.

Über 12B SPORTS

12B SPORTS ist eine Sportmedienplattform der nächsten Generation, die auf der Überzeugung basiert, dass Sport die Fans durch gemeinsame Leidenschaft vereint, inspiriert und miteinander verbindet und so eine globale Gemeinschaft schafft, die die Geschichten des Sports feiert.

Über Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Das VR46 Racing Team ist ein MotoGP-Team, das vom neunfachen Weltmeister Valentino Rossi gegründet wurde. Das Team mit Sitz in Tavullia, Italien, gehört zu den bekanntesten Teams der Meisterschaft und vereint sportliche Leistung, Innovation und eine starke Markenidentität. Seit dem Einstieg in die MotoGP im Jahr 2022 hat das Team sowohl in der Fahrer- als auch in der Team-Weltmeisterschaft den dritten Platz belegt. Im Jahr 2026 fahren Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli für das Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

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