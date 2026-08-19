Nvidia ist weiterhin das Maß aller Dinge bei leistungsfähigen KI-Chips. Doch der Halbleiter-Riese bleibt auf den reibungslosen Aufbau einer KI-Infrastruktur rund um den Globus angewiesen, um auch in Zukunft en masse Chips an seine Kunden auszuliefern. In der nordischen Region geht Nvidia hierbei offenbar einen interessanten Weg.Wie CNBC in Bezug auf nicht genannte Quellen berichtet, fungiere der Chip-Riese als Vermittler und versuche, Unternehmen mit seinen Grafikprozessoren und Rechenzentrumsbetreibern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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