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CENIT AG platziert erfolgreich alle Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung



19.08.2026 / 21:34 CET/CEST

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Stuttgart, 19. August 2026 - Die CENIT AG hat ihre am 7. Juli 2026 angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen der Bezugsfrist vom

4. August bis einschließlich 17. August 2026 wurden insgesamt 61,5 % der angebotenen neuen Aktien von den bestehenden Aktionärinnen und Aktionären gezeichnet. Die nicht im Rahmen der Bezugsfrist bezogenen neuen Aktien wurden von der Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE entsprechend ihrer verpflichtenden Zusage vollständig übernommen. Damit konnte die Kapitalerhöhung vollständig platziert werden. Der Gesellschaft fließt der gesamte Emissionserlös in Höhe von ca. EUR 10,9 Mio. zu. Die Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung in das Handelsregister wird voraussichtlich bis zum 28.08.2026 erfolgen. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt nach dieser Registereintragung und der Einbeziehung der neuen Aktien in die Girosammelverwahrung bei Clearstream. Die Kapitalerhöhung wurde von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet.

Über CENIT:

CENIT gestaltet die Zukunft der nachhaltigen Digitalisierung mit Weitblick, Strategie und Leidenschaft für Innovation. Als erfahrener IT-Partner entwickelt CENIT seit über 35 Jahren ganzheitliche IT-Lösungen und -Strategien für Unternehmen aus Schlüsselindustrien wie Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen und Handel. Mit tiefem Prozessverständnis und technologischer Exzellenz begleitet CENIT seine Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation und eröffnet ihnen neue Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. CENIT unterstützt Unternehmen dabei, Technologien strategisch weiterzuentwickeln. Das Portfolio verbindet leistungsstarke Software mit maßgeschneiderter Beratung zu Systemarchitektur, Integration und Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Product Lifecycle Management und Digitale Fertigung: Technologien, die Automatisierung fördern, Effizienz steigern und Innovation vorantreiben. Weltweit beschäftigt CENIT rund 1.000 Mitarbeitende, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Digitalisierung wirkungsvoll und wertschöpfend zu machen. www.cenit.com Rückfragen an:

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