Wenn eine Volkswirtschaft über ihre Verhältnisse lebt, zahlen am Ende viele die Zeche: die Währung verliert an Wert, die Wirtschaft leidet und der Aktienmarkt schwankt. In den USA liegen die Staatsschulden inzwischen fast bei 40 Bio. USD, wie das Handelsblatt in seiner Ausgabe von Mittwoch warnt. Demnach versuche das US-Finanzministerium, das Problem zunehmend mittels immer kürzerer Laufzeiten für Schuldpapiere zu lösen - mit allen einhergehenden Risiken. An den Finanzmärkten schrillen längst die Alarmglocken. Wer sein Vermögen schützen will, sollte auf Sachwerte blicken. Gold könnte wieder interessant werden - wir stellen eine spannende Option vor und beleuchten die aktuelle Lage im Finanzsystem.
Enthaltene Werte: US0605051046,US46625H1005,CA25039N4084Den vollständigen Artikel lesen ...
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