

CANBERA (dpa-AFX) - Cleanaway Waste Management Ltd. (CWY.AX) released earnings for full year that Dropped, from last year



The company's bottom line totaled A$98.5 million, or A$0.044 per share. This compares with A$156.9 million, or A$0.07 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 13.5% to A$4.371 billion from A$3.850 billion last year.



Cleanaway Waste Management Ltd. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: A$98.5 Mln. vs. A$156.9 Mln. last year. -EPS: A$0.044 vs. A$0.07 last year. -Revenue: A$4.371 Bln vs. A$3.850 Bln last year.



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