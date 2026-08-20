Berlin - Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch warnt vor einer Lebensmittelneuheit, die bislang vor allem online verkauft worden ist, aber jetzt auch ihren Weg in die Supermärkte findet: Produkte mit Ashwagandha. Die Pflanze aus Indien gilt als traditionelles Heilmittel gegen Stress.



Das berichtet der "Tagesspiegel". Foodwatch-Chef Chris Methmann sagte der Zeitung, das getrocknete Pulver werde nun als Kapsel verkauft - für eine chillige Auszeit. Die Versprechen seien aber wissenschaftlich nicht belegt. Es gebe klare Regeln für die Werbung mit Gesundheitsversprechen, und diese Produkte verstießen dagegen, kritisierte Methmann.



Die Lebensmittelbehörden, die solche Verstöße verfolgen müssten, hätten jedoch zu wenig Personal, um einzuschreiten. Zuständig für Kontrollen - auch im Online-Bereich - seien die kommunalen Ämter in den Städten und Landkreisen, und die Kontrolleure kämen nicht hinterher, sagte Methmann.



Der Verbraucherschützer fordert daher eine Reform der Lebensmittelaufsicht. Für bundesweite Fälle wie Ashwagandha bräuchte man eine zentralisierte Behörde, die auch den Onlinehandel im Blick habe.





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