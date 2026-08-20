Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine "vernichtende wirtschaftliche Operation" gegen den Iran angekündigt.
Die Maßnahmen sollen aus einem "Wirtschaftskrieg und Isolation in bisher unbekanntem Ausmaß" bestehen, teilte der US-Präsident über seinen Kurznachrichtendienst Truth Social mit. Er bezeichnete dies als "wirtschaftlichen D-Day".
Trump warnte zudem, dass jedes Land, das dem Iran eine Art von Unterstützung gewähre, mit Konsequenzen rechnen müsse. Länder, die ihren Finanzinstituten, Unternehmen, Flughäfen oder staatlichen Einrichtungen erlauben, dem Iran eine Lebensader zu bieten, würden selbst mit enormen wirtschaftlichen Folgen konfrontiert. Aktivitäten wie Ölschmuggel, Swap-Linien, Geldtransfers, Wechselstuben, Schiffsregister und Tarnfirmen müssten sofort gestoppt werden.
Trump hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Drohungen gegen Teheran ausgesprochen. Ein Ende des Ende Februar gestarteten Krieges ist allerdings weiterhin nicht in Sicht.
Die Maßnahmen sollen aus einem "Wirtschaftskrieg und Isolation in bisher unbekanntem Ausmaß" bestehen, teilte der US-Präsident über seinen Kurznachrichtendienst Truth Social mit. Er bezeichnete dies als "wirtschaftlichen D-Day".
Trump warnte zudem, dass jedes Land, das dem Iran eine Art von Unterstützung gewähre, mit Konsequenzen rechnen müsse. Länder, die ihren Finanzinstituten, Unternehmen, Flughäfen oder staatlichen Einrichtungen erlauben, dem Iran eine Lebensader zu bieten, würden selbst mit enormen wirtschaftlichen Folgen konfrontiert. Aktivitäten wie Ölschmuggel, Swap-Linien, Geldtransfers, Wechselstuben, Schiffsregister und Tarnfirmen müssten sofort gestoppt werden.
Trump hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Drohungen gegen Teheran ausgesprochen. Ein Ende des Ende Februar gestarteten Krieges ist allerdings weiterhin nicht in Sicht.
© 2026 dts Nachrichtenagentur