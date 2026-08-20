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NFON treibt strategische Transformation in herausforderndem Umfeld voran
München, 20. August 2026 - Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht. Der Konzernumsatz ging im ersten Halbjahr 2026 um 3,8 % auf 42,5 Mio. EUR zurück (H1 2025: 44,2 Mio. EUR).
1 In den Tabellen können Rundungsdifferenzen auftreten.
Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.
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20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NFON AG
|Zielstattstr. 36
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 453 00 0
|E-Mail:
|ir-info@nfon.com
|Internet:
|https://corporate.nfon.com
|ISIN:
|DE000A0N4N52
|WKN:
|A0N4N5
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200FZ5TRMIHIK0S97
|EQS News ID:
|2385906
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