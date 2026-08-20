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NFON treibt strategische Transformation in herausforderndem Umfeld voran



20.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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NFON treibt strategische Transformation in herausforderndem Umfeld voran Konzernumsatz von 42,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026 (H1 2025: 44,2 Mio. EUR)

Wiederkehrende Umsätze von 40,0 Mio. EUR; Anteil am Konzernumsatz steigt auf 94,1 %

Wiederkehrende Umsätze in Intelligent Assistant und Kundenengagement entwickeln sich deutlich positiv

Bereinigtes EBITDA bei 4,4 Mio. EUR (H1 2025: 5,7 Mio. EUR)

Portfolio, Partner- und Vertriebsstrukturen konsequent weiterentwickelt

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aktualisiert München, 20. August 2026 - Die NFON AG , ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht. Der Konzernumsatz ging im ersten Halbjahr 2026 um 3,8 % auf 42,5 Mio. EUR zurück (H1 2025: 44,2 Mio. EUR).



Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 wurde insbesondere durch das herausfordernde Marktumfeld und die entsprechend zurückhaltende Investitionsbereitschaft vieler Unternehmenskunden beeinflusst. Hinzu kamen längere Entscheidungszyklen insbesondere bei größeren Kundenprojekten sowie eine schwächere Entwicklung im Bereich Businesstelefonie. Hier wirkten sich unter anderem rückläufige Seats im Zusammenhang mit der laufenden Straffung und Vereinfachung des Produkt- und Lösungsportfolios aus. Damit reduziert NFON historisch gewachsene Produkt- und Systemkomplexität und schafft die Grundlage für einfachere, skalierbarere Strukturen sowie zusätzliche Cross- und Upselling-Potenziale. Regional wurde die Entwicklung im Bereich Businesstelefonie insbesondere durch das Vereinigte Königreich belastet. Gleichzeitig entwickelten sich die wiederkehrenden Umsätze in den strategischen Lösungsbereichen Intelligent Assistant und Kundenengagement deutlich positiv. Aufgrund ihrer derzeit noch geringeren Umsatzbasis konnten diese Wachstumsbeiträge den Rückgang in der Businesstelefonie jedoch noch nicht vollständig ausgleichen. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 4,4 Mio. EUR (H1 2025: 5,7 Mio. EUR).



Andreas Wesselmann , Chief Executive Officer der NFON AG, sagt: "Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr blieb hinter unseren Erwartungen zurück. Die Dynamik in unserem Markt geht jedoch weit über die aktuelle operative Entwicklung hinaus: KI definiert Businesskommunikation grundlegend neu. Die positive Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze in Intelligent Assistant und Kundenengagement zeigt, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung die richtigen Wachstumsfelder adressieren. Wir übersetzen diese Entwicklung konsequent in produktive Nutzung, messbaren Kundennutzen und zusätzliche wiederkehrende Umsätze. Damit gestalten wir die nächste Generation der Businesskommunikation aktiv mit und bauen unsere Position als europäischer Anbieter KI-gestützter Kommunikationslösungen konsequent aus."



Hoher Anteil wiederkehrender Umsätze und stabiler blended ARPU



NFON verfügt über ein robustes Geschäftsmodell. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 94,1 % des Konzernumsatzes (H1 2025: 93,4 %).



Der blended Average Revenue per User (blended ARPU) blieb mit 9,98 EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum weitgehend stabil. Unterstützt wurde die Entwicklung insbesondere durch die in den Vorperioden umgesetzten Preisanpassungen sowie den höheren Anteil wertschöpfungsstärkerer Lösungen.



Die konzernweite Seatbasis belief sich zum 30. Juni 2026 auf 629.869 Seats. Trotz des Rückgangs konnte NFON den durchschnittlichen wiederkehrenden Umsatz pro Seat leicht steigern. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung höherwertiger Kommunikations- und KI-Lösungen für die Wertschöpfung im Geschäftsmodell.



Strategische Transformation konsequent fortgesetzt



Ungeachtet des verhaltenen Geschäftsverlaufs hat NFON die Umsetzung der Unternehmensstrategie NFON Next 2027 im ersten Halbjahr konsequent fortgesetzt.



Zu den wesentlichen Maßnahmen zählten die Einführung des modularen Lizenzmodells und des europäischen Partnerprogramms NEXUS, die weitere Integration der KI-Kompetenzen von botario in die Produktplattform, der Ausbau eigener KI-Kerntechnologien sowie die Weiterentwicklung des Go-to-Market-Modells mit einer stärkeren Ausrichtung auf Kundenanwendungsfälle und größere Unternehmenskunden. Im Vereinigten Königreich reagierte NFON auf die schwächere Geschäftsentwicklung zudem mit einer Neuausrichtung der Vertriebsstrukturen.



Der Vorstand hält unverändert an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens fest. Die positive Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze in den Bereichen Intelligent Assistant und Kundenengagement unterstreicht die zunehmende kommerzielle Relevanz dieser Lösungsbereiche. Mit der fortgesetzten Weiterentwicklung des KI-Portfolios, der technologischen Plattform sowie der Vertriebs- und Vermarktungsstrukturen treibt NFON die weitere kommerzielle Entwicklung dieser Wachstumsbereiche konsequent voran.



Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aktualisiert



Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der aktualisierten Einschätzung für den weiteren Jahresverlauf hat NFON die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aktualisiert.



NFON erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr einen Umsatz von 84,5 bis 86,0 Mio. EUR. Zuvor war ein Wachstum der Umsatzerlöse im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich prognostiziert worden. Für das bereinigte EBITDA erwartet NFON nun einen Wert von 9,5 bis 10,5 Mio. EUR. Bislang war ein bereinigtes EBITDA von über 12 Mio. EUR erwartet worden.



Die aktualisierte Prognose berücksichtigt insbesondere die schwächere Entwicklung in der Businesstelefonie sowie die längeren Entscheidungs- und Umsetzungszyklen bei größeren Kundenprojekten. Die positiven Beiträge aus Intelligent Assistant und Kundenengagement werden nach aktueller Einschätzung im laufenden Geschäftsjahr noch nicht ausreichen, diese Effekte vollständig auszugleichen.



Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2026 steht auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.



Ergebnis für das erste Halbjahr 2026 im Überblick1: Mio. EUR H1 2026 H1 2025 Veränderung Gesamtumsatz 42,5 44,2 -3,8 % Wiederkehrende Umsätze 40,0 41,3 -3,0 % Anteil wiederkehrender Umsätze 94,1 % 93,4 % - Nicht wiederkehrende Umsätze 2,5 2,9 -14,3 % Anteil nicht wiederkehrender Umsätze 5,9 % 6,6 % - ARPU blended2 (in EUR) 9,98 9,96 0,2 % Anzahl Seats 629.869 657.584 -4,2 % EBITDA 3,7 4,9 -24,7 % Bereinigtes EBITDA 4,4 5,7 -22,9 %

1 In den Tabellen können Rundungsdifferenzen auftreten.

2 Basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in den betrachteten Zeiträumen. Vorjahreszahl angepasst.



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thorsten.wehner@nfon.com



Über die NFON AG Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.



Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Größe.



Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten - darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo - entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.



Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation "Made in Europe".



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