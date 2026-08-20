Berlin - Die AfD ist im aktuellen "Politbarometer" des ZDF in der Wählergunst klar vorn geblieben.
Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die AfD laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 27 Prozent und damit einen Prozentpunkt weniger als in der letzten Erhebung. Der Abstand zu CDU und CSU bleibt aber gleich, da auch die Union einen Punkt verliert und damit nur noch bei 22 Prozent steht.
Die Grünen können in der Umfrage einen Prozentpunkt zulegen und kommen damit auf 14 Prozent. Für SPD (12 Prozent), Linke (12 Prozent) und FDP (4 Prozent) ergeben sich keine Veränderungen. Die sonstigen Parteien kommen auf 9 Prozent (+1).
Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die AfD laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 27 Prozent und damit einen Prozentpunkt weniger als in der letzten Erhebung. Der Abstand zu CDU und CSU bleibt aber gleich, da auch die Union einen Punkt verliert und damit nur noch bei 22 Prozent steht.
Die Grünen können in der Umfrage einen Prozentpunkt zulegen und kommen damit auf 14 Prozent. Für SPD (12 Prozent), Linke (12 Prozent) und FDP (4 Prozent) ergeben sich keine Veränderungen. Die sonstigen Parteien kommen auf 9 Prozent (+1).
© 2026 dts Nachrichtenagentur