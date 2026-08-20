Zug - Das Immobilienunternehmen Zug Estates hat im ersten Halbjahr 2026 unter Ausklammerung von Neubewertungen und Sondereffekten deutlich mehr Gewinn erzielt. Nun wird die Jahresprognose für die Kennzahl leicht erhöht. Der Reingewinn inklusive Neubewertungen fiel zwar um 33 Prozent auf 42,9 Millionen Franken, wie das auf den Wirtschaftsraum Zug fokussierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Grund dafür war allerdings ein tieferer Neubewertungsgewinn: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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