Lausanne - Die Waadtländer Kantonalbank (BCV) hat im ersten Halbjahr 2026 trotz Tiefzinsumfelds mehr verdient. Das Finanzinstitut profitierte vor allem vom sonst guten Marktumfeld und damit höheren Kommissions- und Handelserträgen. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung stieg laut Mitteilung vom Donnerstag um 5 Prozent auf 263 Millionen Franken, der Reingewinn in derselben Grössenordnung auf 225 Mio Franken. Die Zahlen lagen leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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