Zürich - Asmallworld hat im ersten Halbjahr 2026 bei einem tieferen Umsatz einen höheren EBITDA erwirtschaftet. Der Fokus auf das Kerngeschäft mit Mitgliedschaften schreite unterdessen voran. Konkret sank der Umsatz deutlich auf 5,6 Millionen Franken von 8,8 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie das soziale Reise- und Erlebnisnetzwerk für Reiche am Donnerstag mitteilte. Den Rückgang erklärt das Unternehmen damit, dass es nicht-strategische Aktivitäten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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