Berlin - Die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) lässt gegen sie erhobene Plagiatsvorwürfe untersuchen. Das berichtet der "Tagesspiegel".
Der als "Plagiatsjäger" bekannte Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber soll Badenberg zuvor in einem Gutachten zu ihrer Doktorarbeit mehr als 80 Plagiate nachgewiesen haben, darunter sogar in der Danksagung an ihre Eltern, wie am Mittwochabend mehrere Medien unter Berufung auf das Gutachten berichtet hatten.
Badenberg sagte dem "Tagesspiegel", die Dissertation sei "nach bestem Wissen und Gewissen" angefertigt worden. Sie habe die Universität zu Köln gebeten, ihre Dissertation unabhängig und umfassend zu prüfen. Die wissenschaftliche Bewertung einzelner Fundstellen sei Gegenstand dieses Verfahrens.
Der als "Plagiatsjäger" bekannte Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber soll Badenberg zuvor in einem Gutachten zu ihrer Doktorarbeit mehr als 80 Plagiate nachgewiesen haben, darunter sogar in der Danksagung an ihre Eltern, wie am Mittwochabend mehrere Medien unter Berufung auf das Gutachten berichtet hatten.
Badenberg sagte dem "Tagesspiegel", die Dissertation sei "nach bestem Wissen und Gewissen" angefertigt worden. Sie habe die Universität zu Köln gebeten, ihre Dissertation unabhängig und umfassend zu prüfen. Die wissenschaftliche Bewertung einzelner Fundstellen sei Gegenstand dieses Verfahrens.
© 2026 dts Nachrichtenagentur