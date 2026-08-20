Winterthur - Personalausfälle kosten kleine und mittlere Unternehmen immer mehr Geld. Davon betroffen waren in den vergangenen zehn Jahren vier von zehn Unternehmen, bei grösseren Firmen mit 50 bis 250 Mitarbeitern waren es sogar 62 Prozent, wie eine Studie der AXA zeigt. Neben dem generellen Anstieg der Fehlzeiten erweist sich auch die psychische Belastung der Mitarbeitenden als Herausforderung, wie es in der am Donnerstag veröffentlichten KMU-Arbeitsmarktstudie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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