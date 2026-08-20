Zürich - Die Schweizer KMU sind deutlich stärker Cybergefahren ausgesetzt, als sie selber meinen. Fast die Hälfte hat im letzten Quartal einen Angriff erlebt. Nur gut ein Fünftel stuft den Vorfall aber als gefährlich ein. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Beratungsunternehmens Deloitte. Die dabei 924 befragten Mitarbeitenden kleiner und mittlerer Unternehmen gaben zu 49 Prozent an, in den vergangenen drei Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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