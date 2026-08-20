Zürich - Die «gefühlte Inflation» in der Schweiz verharrt auf tiefem Niveau. Im Juli lag sie bei 0,4 Prozent, wie der Vergleichsdienst Comparis und das KOF-Institut der ETH Zürich berechnet haben. Somit gab es keinen Unterschied zur «offiziellen» Inflation des Bundesamtes für Statistik. Bei der gefühlten Inflation wird ausschliesslich die Preisentwicklung von regelmässig konsumierten Gütern wie zum Beispiel Lebensmittel, Medikamenten oder Kleidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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