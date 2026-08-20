Der Adidas-Aufwärtsversuch ist zuletzt an einer wichtigen Widerstandszone gescheitert, während im Hintergrund positive Signale von CEO und Analysten aufkommen. Charttechnisch steht die Aktie nun wieder an einer entscheidenden Marke. Insider-Kauf und positive Analystenstimmen Adidas-CEO Björn Gulden hat kürzlich eigene Aktien im Wert von über einer halben Million € gekauft, ein Vertrauensbeweis, den Anleger positiv aufnehmen dürften. Der Konzern selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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