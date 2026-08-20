Mehr als 1 Mrd. Euro Währungseffekt: Warum Wechselkurse Adidas, BMW und FACC direkt treffen

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Adidas erzielte 2025 einen Rekordumsatz von 24,8 Mrd. Euro. Währungsbereinigt entwickelte sich das Geschäft jedoch deutlich stärker, als die ausgewiesenen Euro-Zahlen erkennen lassen. Wechselkurse belasteten den berichteten Umsatz nach Angaben des Konzerns mit mehr als 1 Mrd. Euro.

Für international tätige Unternehmen sind Währungen deshalb weit mehr als eine buchhalterische Randnotiz. Einnahmen entstehen in Dollar, Yuan oder anderen Währungen, während Kosten teilweise in Euro anfallen. Adidas, BMW und die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) zeigen drei unterschiedliche Seiten dieses Problems: Umrechnungseffekte, Belastungen im operativen Geschäft und die gezielte Absicherung zukünftiger Zahlungsströme.

Bei Adidas verschwinden mehr als 1 Mrd. Euro in der Umrechnung

Die Adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0) steigerte den Umsatz der Marke Adidas 2025 währungsbereinigt um 13%. Der ausgewiesene Konzernumsatz erhöhte sich dagegen nur um 5% auf 24,811 Mrd. Euro.

Der Grund lag unter anderem in einem stärkeren Euro gegenüber mehreren wichtigen Währungen. Allein die Umrechnung der internationalen Geschäfte belastete die ausgewiesenen Umsätze mit mehr als 1 Mrd. Euro.

Das bedeutet nicht, dass Adidas diesen Betrag als tatsächlichen Geldabfluss verbuchen musste. Umsätze aus anderen Währungen werden für den Konzernabschluss in Euro übersetzt. Verschiebt sich der Wechselkurs, verändert sich dadurch auch der ausgewiesene Wert.

Bei BMW erklären Währungen 1,9 Prozentpunkte

Auch bei der BMW AG (ISIN: DE0005190003) waren Wechselkurse zuletzt sichtbar. Im ersten Halbjahr 2026 sank der Konzernumsatz um 8,0% auf 62,266 Mrd. Euro. Währungsbereinigt hätte das Minus lediglich 6,1% betragen.

Damit entfielen 1,9 Prozentpunkte der ausgewiesenen Umsatzentwicklung auf Wechselkurseffekte. BMW nennt insbesondere den US-Dollar und den südkoreanischen Won.

Die Währung erklärt allerdings nicht den gesamten Rückgang. BMW verweist zusätzlich auf niedrigere Absatzmengen und intensiveren Wettbewerb. Gerade dieser Unterschied zeigt, weshalb währungsbereinigte Kennzahlen hilfreich sind: Sie trennen einen Teil der Wechselkursbewegungen von der eigentlichen Geschäftsentwicklung.

FACC sichert einen großen Teil seiner Dollar-Cashflows ab

Bei FACC entsteht neben dem Umrechnungseffekt ein konkretes Zahlungsrisiko. Das Unternehmen erzielt wesentliche Cashflows in US-Dollar, während ein erheblicher Teil der Kosten in Euro oder anderen Währungen anfällt.

FACC nutzt deshalb Devisentermingeschäfte. Nach Angaben des Unternehmens sollen durchschnittlich 80% der erwarteten Netto-Cashflows in US-Dollar für die kommenden zwölf Monate abgesichert werden. Bei günstigen Marktbedingungen kann der Zeitraum auf bis zu 36 Monate verlängert werden.

Ende 2025 belief sich das Volumen der entsprechenden Devisentermingeschäfte auf 480 Mio. US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren es 405 Mio. US-Dollar.

Der Mechanismus schafft vor allem Planungssicherheit: FACC legt für einen Teil zukünftiger Dollar-Zahlungen bereits im Voraus den Wechselkurs fest. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, Derivate grundsätzlich nicht zu Spekulationszwecken einzusetzen.

Ein Hedge ist keine Wette auf die richtige Währung

Eine Absicherung beseitigt das Wechselkursrisiko nicht kostenlos. Entwickelt sich der Dollar später für FACC günstiger als erwartet, kann ein bereits festgelegter Terminkurs diesen Vorteil begrenzen. Gleichzeitig reduziert das Unternehmen das Risiko, dass eine ungünstige Bewegung die in Euro umgerechneten Zahlungsströme belastet.

Adidas zeigt, wie Wechselkurse einen veröffentlichten Umsatz verändern. BMW macht den Unterschied zwischen berichteter und währungsbereinigter Entwicklung sichtbar. FACC versucht dagegen, einen Teil der zukünftigen Cashflows bereits im Voraus kalkulierbarer zu machen.

Gerade darin liegt die wirtschaftliche Bedeutung von Währungen: Sie verändern nicht nur Zahlen im Geschäftsbericht. Bei international tätigen Unternehmen beeinflussen sie auch Preise, Kosten und die Planung künftiger Zahlungsströme.

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Adidas Geschäftsbericht 2025

https://report.adidas-group.com/2025/en/group-management-report-financial-review/business-performance/income-statement.html

BMW Halbjahresbericht 2026

https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/ir/downloads/en/2026/q2/BMW_Q2-2026-EN.pdf

FACC Geschäftsbericht 2025

https://www.facc.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2026/05/facc-jahresfinanzbericht-2025.pdf

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